Verkehr NRW prüft Sozialtarif für Deutschlandticket Von dpa | 29.03.2023, 10:02 Uhr

Nordrhein-Westfalen prüft die Einführung eines günstigeren Sozialtarifes zum Deutschlandticket in den nächsten Monaten. Das kündigte NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf wenige Tage vor dem bundesweiten Verkaufsstart des Deutschlandtickets am 3. April an. „Mobilität muss für alle einfacher und besser werden und vor allem bezahlbar bleiben“, teilte der Minister mit. Auch andere Bundesländer prüften die Einführung eines Sozialtarifs zum Deutschlandticket.