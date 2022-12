Ukraine-Krieg - Stromgeneratoren aus Deutschland Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Krieg NRW plant neue Partnerschaft mit ukrainischer Region Von dpa | 12.12.2022, 12:37 Uhr

Nordrhein-Westfalen will künftig die Region Dnipropetrowsk in der vom Krieg erschütterten Ukraine unterstützen. Nach Angaben der Landesregierung wurde dazu eine neue Partnerschaft vereinbart. NRW-Europaminister Nathanael Liminski gab sie am Montag während eines Besuchs beim deutsch-ukrainischen Verein „Blau-Gelbes Kreuz“ in Köln bekannt, bei dem bereits Stromgeneratoren auf einen Lastwagen geladen wurden, um nach Dnipropetrowsk zu gelangen. Russland führt seit Ende Februar einen Angriffskrieg gegen die Ukraine.