ARCHIV - Spülwasser rauscht durch das Becken einer Toilette. Foto: Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Ralf Hirschberger Kommunen NRW-OVG verhandelt Musterverfahren zu Abwassergebühren Von dpa | 17.05.2022, 02:03 Uhr

Um Abwassergebühren gibt es immer wieder Streit. Am nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgericht steht ein Musterverfahren zur Entscheidung an. Das Ergebnis hat Folgen für alle Kommunen in NRW.