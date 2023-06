Jochen Ott Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Kirche NRW-Oppositionsführer fordert Ablösung Woelkis Von dpa | 27.06.2023, 12:57 Uhr

Nach einer Durchsuchungsaktion im Zusammenhang mit Meineid-Ermittlungen hat SPD-Landtagsfraktionschef Jochen Ott gefordert, den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki endlich abzulösen. „Das ist ein weiterer Akt in dieser traurigen Geschichte“, sagte der Oppositionsführer im nordrhein-westfälischen Landtag am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.