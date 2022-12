Frauenhaus in Nordrhein-Westfalen Foto: Maja Hitij/dpa/Archivbild up-down up-down Gesellschaft NRW nimmt weitere Frauenhäuser in Landesförderung auf Von dpa | 01.12.2022, 12:05 Uhr

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hat fünf Frauenhäuser in Datteln, Minden, Münster, Recklinghausen und Salzkotten in die Förderung aufgenommen. Damit steige die Zahl der landesgeförderten Frauenhäuser von 64 auf 69, teilte das Familienministerium am Donnerstag mit.