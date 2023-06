Hendrik Wüst Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Schulen NRW-Ministerpräsident Wüst für bessere Förderung von Kindern Von dpa | 16.06.2023, 05:53 Uhr

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hat sich kurz vor dem Grundsatzkonvent seiner Partei für eine bessere Förderung von Kindern ausgesprochen. „Es geht um Betreuung, Bildung und Sprachförderung als allererste“, sagte Wüst der „Rheinischen Post“ (Freitag). „Wenn Kinder in der Grundschule nicht verstehen, was die Lehrerinnen und Lehrer sagen, dann ist Bildung am Ende, bevor sie richtig angefangen hat.“ Deshalb müsse alles daran gesetzt werden, dass an den Grundschulen die Lehrerbesetzung besser werde. „Diese Kinder sind die Zukunft dieses Landes und deswegen dürfen wir sie nicht allein lassen.“