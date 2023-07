Schwimmbad Foto: Annette Riedl/dpa/Symbolbild up-down up-down Sicherheitskonzepte NRW-Ministerium: „Schlägereien in Freibädern nur Ausnahme“ Von dpa | 12.07.2023, 16:41 Uhr | Update vor 25 Min.

Trotz erneuter Fälle von Aggression hält das NRW-Innenministerium Freibäder in Nordrhein-Westfalen für sichere Orte. „Öffentlichkeitswirksame Schlägereien sind weiterhin eine Ausnahme“, teilte das Ministerium am Mittwoch in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit. Zugleich stellte ein Sprecher klar: „Für die Gewährleistung eines geregelten Badebetriebes sind grundsätzlich die Badbetreiber zuständig.“