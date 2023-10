Schulen NRW-Ministerium: Mehr Schüler sollen Reanimation einüben Von dpa | 15.10.2023, 08:24 Uhr | Update vor 1 Std. Übungen zur Reanimation an Schulen Foto: Arno Burgi/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down

Beim einem Herzstillstand zählen die Sekunden: Möglichst viele Schülerinnen und Schüler sollen eine Reanimation erlernen, um im Notfall reagieren zu können. Dafür sprach sich Schulministerin Dorothee Feller zum Internationalen Tag der Wiederbelebung an diesem Montag aus. Ziel sei, dass alle weiterführenden Schulen mit ihren Schülern eine Laien-Reanimation einüben könnten. Dazu sollten in Nordrhein-Westfalen perspektivisch Lehrkräfte an allen Schulen der Sekundarstufe I geschult werden, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Es sei beabsichtigt, ausreichend viele Übungspuppen bereitzustellen, an denen die Herzdruckmassage geübt werden könne.