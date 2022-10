Smartphone Foto: Fabian Sommer/dpa/Illustration up-down up-down Internet NRW-Medienwächter warnen Jugendliche vor Sexting Von dpa | 25.10.2022, 12:25 Uhr

Die nordrhein-westfälische Medienaufsicht warnt Jugendliche vor Sexting, also dem Austausch erotischer Inhalte per Smartphone. Mit dem Versenden von Nacktbildern können sich Jugendliche strafbar machen. Den meisten sei das gar nicht bewusst, teilte die Landesanstalt für Medien am Dienstag mit.