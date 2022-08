Coronavirus - Maskenpflicht FOTO: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Infektionsschutz NRW: Maskenpflicht in Bus und Bahn soll bleiben Von dpa | 25.08.2022, 12:14 Uhr

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen soll in Nordrhein-Westfalen im bevorstehenden Herbst und Winter bestehen bleiben und könnte durch die Gesetzespläne des Bundes ab dem 1. Oktober noch verschärft werden. Das Land strebe im Herbst im öffentlichen Personennahverkehr eine Regelung analog zur Fernverkehrsregelung des Bundes an, sagte ein Sprecher des NRW-Gesundheitsministeriums auf Anfrage der dpa am Donnerstag.