NRW legt 35-Millionen-Förderprogramm für Innenstädte auf Von dpa | 13.04.2023, 13:55 Uhr

Mit 35 Millionen Euro will die Landesregierung weiterhin Kommunen in Nordrhein-Westfalen beim Umbau schwächelnder Innenstädte unterstützen. Die neue Initiative knüpft an das im Dezember auslaufende Sofortprogramm zur Stärkung der Zentren an, das während der Corona-Pandemie aufgelegt worden war.