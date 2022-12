Kindesmissbrauch in Lügde Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild up-down up-down Kindesmissbrauch NRW-Landtag will schnellere Entschädigung für Lügde-Opfer Von dpa | 08.12.2022, 14:31 Uhr

Die Opfer des hundertfachen sexuellen Missbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde sollen nach dem Willen der schwarz-grünen Regierungsfraktionen im Landtag schneller entschädigt werden. Eine Entschädigung bis zum Ende des ersten Quartals 2023 wäre „ein deutliches Zeichen für die Betroffenen, die unfassbares menschliches Leid erfahren haben“, heißt es in einem Antrag von CDU und Grünen, über den das Plenum am Donnerstag abstimmen sollte.