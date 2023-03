Alter Jüdischer Friedhof Foto: Boris Roessler/dpa/Archiv up-down up-down Finanzierung NRW-Landtag setzt sich für verwaiste jüdische Friedhöfe ein Von dpa | 30.03.2023, 14:51 Uhr

Der nordrhein-westfälische Landtag setzt sich für eine bessere Finanzierung der Pflege verwaister jüdischer Friedhöfe ein. In einem gemeinsamen Antrag forderten die Fraktionen von CDU, Grünen, SPD und FDP am Donnerstag den Bund und das Land auf, die Mittel im Haushalt 2024 zu erhöhen. Die schwarz-grüne Landesregierung beauftragten sie, sich beim Bund für die Erhöhung einzusetzen. Auch die AfD schloss sich dem Antrag an.