Schulen NRW-Landtag setzt Enquetekommission zu Bildung ein Von dpa | 26.05.2023, 13:16 Uhr

Der nordrhein-westfälische Landtag hat eine Enquetekommission zur „Chancengleichheit in der Bildung“ eingesetzt. Für den Antrag der oppositionellen SPD stimmten am Freitag auch die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen sowie die FDP. Die AfD enthielt sich. Die fraktionsübergreifend arbeitende Enquetekommission beschäftigt sich mit Fragen der Bildung von der Kita über die Grundschule und weiterführende Schulen bis zu Hochschulen und Ausbildung. Dabei sollen besonders die Übergänge in Blick genommen werden.