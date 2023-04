Briefwahl Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Wahlen NRW-Landesregierung ruft zur Teilnahme an Sozialwahl auf Von dpa | 19.04.2023, 12:28 Uhr

Nordrhein-Westfalens Gesundheits- und Sozialminister Karl Josef Laumann (CDU) hat zur Teilnahme an der diesjährigen Sozialwahl aufgerufen. Von Donnerstag an finden die Wahlberechtigten rote Briefumschläge mit den Wahlunterlagen in der Post. Bis zum 31. Mai 2023 können sie ihre Stimme abgeben. Erstmals ist alternativ zur Briefwahl dieses Jahr bei den Ersatzkassen auch eine Online-Wahl möglich.