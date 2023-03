Mona Neubaur Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild up-down up-down Konjunktur NRW-Konjunktur robuster als gedacht Von dpa | 15.03.2023, 14:24 Uhr

Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen zeigt sich trotz vieler Krisen robuster als zunächst befürchtet. „Die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen kann der Energie-Krise trotzen“, bilanzierte NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) am Mittwoch bei der Vorstellung des jüngsten Konjunkturberichts in Düsseldorf. „Der befürchtete Einbruch bleibt aus.“ Inzwischen mehrten sich die Anzeichen, „dass wir die schlimmsten Preiserhöhungen hinter uns haben“.