NRW-Kliniken bauen Kinderbetten ab obwohl Kinderzahl steigt Von dpa | 07.12.2022, 13:27 Uhr

Die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen verringern seit 2018 ihre Bettenzahl in Fachabteilungen für Kinder. Zugleich ist landesweit die Zahl der Kinder in dem Zeitraum gestiegen, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Mittwoch mitteilte.