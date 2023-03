ICE Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Bahnverkehr kehrt nach Warnstreik zur Normalität zurück Von dpa | 28.03.2023, 05:53 Uhr

Nach einem der größten Warnstreiks seit Jahrzehnten ist der Bahnverkehr in Nordrhein-Westfalen am frühen Dienstagmorgen wieder angelaufen. Bei S-Bahnen und Regionalbahnen gebe es „keine streikbedingten Einschränkungen mehr“, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. Im Fernverkehr fielen in den Morgenstunden lediglich noch einzelne wenige Fahrten aus, hieß es weiter.