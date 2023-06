Pflegefamilie Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild up-down up-down Soziales NRW-Jugendämter nehmen mehr Minderjährige in Obhut Von dpa | 26.06.2023, 09:24 Uhr

Die Jugendämter in Nordrhein-Westfalen haben 2022 im Zuge der gestiegenen Flüchtlingszahlen so viele Kinder und Jugendliche in Obhut genommen wie schon lange nicht mehr. Die Zahl aller vorläufigen Schutzmaßnahmen stieg gegenüber 2021 um 4353 Fälle beziehungsweise mehr als ein Drittel auf 16 546 Fälle, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mit. Eine höhere Gesamtzahl gab es zuletzt 2016 mit 22 193 Fällen. In den fünf Jahren danach waren die Inobhutnahmen durch Jugendämter deutlich gesunken.