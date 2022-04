Ukraine-Krieg - Z-Symbol FOTO: Frank Hammerschmidt Russischer Angriffskrieg NRW-Innenminister: Polizei soll bei Z-Symbol einschreiten Von dpa | 12.04.2022, 03:56 Uhr | Update vor 32 Min.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen soll nach Angaben von Innenminister Herbert Reul (CDU) bei der Verwendung des sogenannten Z-Symbols, das als Zeichen der Zustimmung zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gilt, einschreiten. Die Behörden seien angewiesen worden, sich so zu verhalten, sagte Reul am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es werde Anzeige erstattet, entsprechende Symbole würden eingezogen und auch Wände übermalt, erläuterte Reul das Vorgehen. Es gehe darum, den Beamten Handlungssicherheit zu geben.