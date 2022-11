Marcus Optendrenk Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen NRW-Haushalt 2023 soll auf 104,7 Milliarden wachsen Von dpa | 08.11.2022, 18:16 Uhr

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine setzt Regierungen hierzulande unter Zugzwang: Sie nehmen viel Geld in die Hand, um die Folgen wie etwa steigende Energiepreise abzupuffern. Die Opposition in NRW zweifelt aber daran, dass bei der Finanzierung alles rechtens ist.