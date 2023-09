Schulen NRW hat bundesweit die größten Grundschulklassen Von dpa | 13.09.2023, 08:31 Uhr | Update vor 39 Min. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die Grundschulklassen sind in Nordrhein-Westfalen so groß wie in keinem anderen Bundesland. Im Durchschnitt seien 23,5 Kinder in einer Klasse des Primarbereichs und damit 2,6 mehr als im Bundesdurchschnitt, teilte das Landesstatistikamt am Mittwoch in Düsseldorf mit. Am kleinsten sind die Klassen in Rheinland-Pfalz mit einem Durchschnitt von nur 18,6 Kindern. Beim Schüler-Lehrer-Verhältnis liegt NRW hingegen im Mittelfeld, es kommen 14,8 Grundschüler auf eine Lehrkraft - das entspricht auch dem Bundesdurchschnitt.