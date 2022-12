Maskenpflicht Foto: Felix Kästle/dpa/Symbolbild up-down up-down Corona NRW hält an Maskenpflicht im ÖPNV fest Von dpa | 06.12.2022, 13:54 Uhr

Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen hält an der Maskenpflicht in Bussen und Bahnen im öffentlichen Personennahverkehr fest. Das bestätigte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Änderungen an den aktuellen Regelungen seien aufgrund der stagnierenden Corona-Infektionszahlen aktuell „nicht angemessen“.