23.05.2022, 09:15 Uhr

Die nordrhein-westfälischen Grünen wollen bereits am 29. Mai über Koalitionsverhandlungen mit der CDU entscheiden. „Ob wir eine inhaltliche Basis finden, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen, wird ein kleiner Parteitag am 29. Mai entscheiden“, schrieb Grünen-Landeschefin Mona Neubaur am Sonntagabend auf Twitter. „Wir sind uns bewusst, dass die jetzt folgenden Gespräche keine einfachen werden und von allen Beteiligten zum Teil weite Wege verlangen.“