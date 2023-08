Gesundheit NRW-Gesundheitsminister fordert Pflegevollversicherung Von dpa | 13.08.2023, 15:43 Uhr Karl-Josef Laumann Foto: Carsten Koall/dpa up-down up-down

Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat sich für die Einführung einer Vollversicherung für die Pflege ausgesprochen. „Ich glaube, dass eine Pflegevollversicherung insofern richtig ist, dass man pflegebedingte Kosten über die Pflegeversicherung bezahlt“, sagte der CDU-Politiker dem WDR-Magazin „Westpol“ (Sonntag). „Jede Regierung in Berlin, auch Regierungen, die meine Partei geführt hat, haben immer große Probleme gehabt, die Finanzierung dann am Ende des Tages über Beitragserhöhungen den Leuten zuzumuten. Aber das müssen wir, finde ich, einfach ganz klar sagen: Wir brauchen eine Vollversicherung, was pflegebedingte Kosten angeht.“