Erdbebenkatastrophe in der Türkei Foto: Emrah Gurel/AP/dpa up-down up-down Naturkatastrophe NRW gedenkt der Erdbebenopfer Von dpa | 09.02.2023, 18:37 Uhr

An allen Schulen des Landes soll mit einer Schweigeminute der Opfer der Erdbebenkatastrophe gedacht werde. An den obersten Landesbehörden wehen die Fahnen am Freitag auf Halbmast.