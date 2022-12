Anwohnerparken Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Produktion up-down up-down Auto NRW-Gebühren für Anwohnerparkausweise: Bonn und Neuss teurer Von dpa | 19.12.2022, 05:49 Uhr

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) beklagt „absurd niedrige Gebühren“ für das Anwohnerparken in den deutschen Städten. Damit würden Städte und Gemeinden alle Bemühungen um eine Beschleunigung der Mobilitätswende ausbremsen, kritisierte die DUH in einer Mitteilung. Eine bundesweite Umfrage unter 104 Städten - darunter alle Großstädte sowie die jeweils fünf größten Städte in den Bundesländern - habe ergeben, dass lediglich 13 der abgefragten Städte bisher die neue Möglichkeit nutzen, die Gebühren für Anwohnerparkausweise zu erhöhen.