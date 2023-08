Statistisches Landesamt NRW-Gastgewerbe von Corona-Krise besonders hart betroffen Von dpa | 15.08.2023, 14:17 Uhr | Update vor 55 Min. Hotel Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Gastgewerbe in Nordrhein-Westfalen ist von der Corona-Pandemie durch die Folgen auf große Veranstaltungen und Messen besonders hart getroffen worden. Die Zahl der Gästeübernachtungen in NRW ging in den Jahren 2020 und 2021 im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich zurück und hat trotz eines Aufwärtstrends auch 2022 noch nicht das Niveau des Vorkrisenjahres 2019 wieder erreicht, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.