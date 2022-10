Hotel Foto: Roberto Pfeil/dpa/Symbolbild up-down up-down Kostenanstieg NRW-Gastgewerbe pocht auf schnelle staatliche Hilfe Von dpa | 09.10.2022, 09:08 Uhr

Corona ist so halbwegs überstanden im Gastgewerbe. Doch nun bringen hohe Kosten für Strom und fürs Heizen die Restaurantbesitzer und Hoteliers erneut unter Druck. Also handelt endlich, appelliert ein Branchenvertreter an die Politik.