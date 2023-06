Nordrhein-Westfalen-Gastgewerbe sucht Personal Foto: Christoph Soeder/dpa/Archivbild up-down up-down Tourismus NRW-Gastgewerbe hat Corona-Krise längst noch nicht verdaut Von dpa | 21.06.2023, 09:33 Uhr

Nordrhein-Westfalens Gastgewerbe macht zwar etwas mehr Geschäft, das Vor-Corona-Niveau ist aber längst nicht erreicht. Im April war der Umsatz in diesen Branchen 1,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, wie das Landesstatistikamt am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zu April 2019 - also vor der Pandemie - liegen die Erlöse aber 13,8 Prozent niedriger. Der Wert ist real, die Inflation ist also herausgerechnet.