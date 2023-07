Josefine Paul Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down Migration NRW-Flüchtlingsministerin zu Merz: „Aufruf zum Rechtsbruch“ Von dpa | 24.07.2023, 15:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsministerin Josefine Paul will keine Einschränkungen des Asylrechts hinnehmen. Ein gewaltsames Zurückschicken an den Grenzen ohne Möglichkeiten, überhaupt einen Asylantrag zu stellen, dürfe nicht toleriert werden, sagte die Grüne am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. In diesem Zusammenhang seien Äußerungen von CDU-Bundesparteichef Friedrich Merz „nicht nur verantwortungslos, sondern ein Aufruf zum Rechtsbruch“, kritisierte Paul.