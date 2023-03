Cybercrime-Pressekonferenz Foto: Federico Gambarini/dpa up-down up-down Drahtzieher NRW-Ermittler enttarnen internationales Hacker-Netzwerk Von dpa | 06.03.2023, 13:12 Uhr

Ermittler in Nordrhein-Westfalen haben die mutmaßlichen Drahtzieher eines internationalen Netzwerks von Cyber-Kriminellen identifiziert, die für spektakuläre Hackerangriffe verantwortlich sein sollen. Gegen drei Verdächtige seien Haftbefehle erlassen worden, gegen acht weitere werde ermittelt, berichteten Ermittler von Landeskriminalamt und Staatsanwaltschaft am Montag in Düsseldorf.