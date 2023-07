Schockoeis Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Illustration up-down up-down Speiseeis NRW-Eisfabriken verzeichnen 2022 leichtes Absatzplus Von dpa | 21.07.2023, 11:55 Uhr | Update vor 28 Min.

In den neun nordrhein-westfälischen Eisfabriken ist im vergangenen Jahr etwas mehr Speiseeis hergestellt worden als 2021. Die Absatzmenge der neun Großbetriebe habe sich um 1,4 Prozent auf gut 241 Millionen Liter erhöht, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Düsseldorf mitteilte. „Rein rechnerisch könnte man mit der im Jahr 2022 produzierten Menge jeden Einwohner des Landes monatlich mit 1,1 Liter Speiseeis versorgen“, hieß es. Der aus dem Verkauf des Eises erlöste Umsatz der neun Betriebe kletterte um 11 Prozent auf 437,1 Millionen Euro. Berücksichtigt wurden die Daten von Betrieben mit mindestens 20 Beschäftigten. Die Eismengen und Umsätze von kleineren Betrieben wie etwa Eiscafés wurden nicht erfasst.