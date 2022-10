Hendrik Wüst (CDU) Foto: Wolfgang Kumm/dpa/Archivbild up-down up-down Regierung NRW-Chef Wüst fordert Solidarität bei Flüchtlingsverteilung Von dpa | 20.10.2022, 09:54 Uhr

Vor dem Treffen der Länderchefs an diesem Donnerstag und Freitag in Hannover hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine gerechtere Verteilung der Flüchtlinge angemahnt. „Natürlich brauchen wir mehr Solidarität der Länder“, sagte Wüst im ZDF-„Morgenmagazin“ am Donnerstag. „Wir brauchen aber vor allem auch den Einsatz der Bundesregierung in Europa“, sagte der NRW-Chef weiter mit Blick auf das gleichzeitig stattfindende Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).