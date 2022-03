Wahlkampfauftakt der Jungen Union NRW FOTO: Roberto Pfeil Kindergärten NRW-CDU will drittes beitragsfreies Kitajahr einführen Von dpa | 19.03.2022, 20:32 Uhr | Update vor 18 Min.

Eltern von Kindergartenkindern sollen nach dem Willen der nordrhein-westfälischen CDU künftig auch im dritten Jahr vor der Einschulung keine Elternbeiträge zahlen müssen. „Frühkindliche Bildung ist total wichtig. Wir werden deshalb in der nächsten Wahlperiode die Eltern komplett entlasten von den Kitabeiträgen ab drei Jahren“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Samstag per Videoschalte in Essen beim Wahlkampfauftakt der Jungen Union NRW. Aktuell sind die letzten beiden Kita-Jahre beitragsfrei.