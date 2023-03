Warnstreik der NGG in Brauereien Foto: Christoph Reichwein/dpa/Archivbild up-down up-down Tarifkonflikt NRW-Brauereien: Dritte Tarifrunde für Beschäftigte Von dpa | 16.03.2023, 06:50 Uhr

Der Tarifkonflikt in der Braubranche von Nordrhein-Westfalen geht in eine neue Runde. Vertreter von Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite setzen sich am Donnerstag an einen Tisch. Ob ein Abschluss erzielt wird, ist offen. Vorab liegen die Tarifparteien weit auseinander.