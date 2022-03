Bewölktes Wetter FOTO: Federico Gambarini Wetter NRW bis Dienstag bewölkt bei bis zu 14 Grad Von dpa | 14.03.2022, 06:53 Uhr | Update vor 19 Min.

In Nordrhein-Westfalen wird es am Montag und Dienstag eher bewölkt mit einigen Regenschauern bei bis zu 14 Grad. Am Mittwoch hingegen kommt die Sonne raus und es werden fast 20 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag mitteilt.