Banken NRW.Bank vergibt deutlich weniger Fördermittel Von dpa | 30.08.2023, 16:41 Uhr

Das zentrale Förderinstitut des Landes Nordrhein-Westfalen, die NRW.Bank, hat in den ersten sechs Monaten dieses Jahres deutlich weniger Fördermittel vergeben als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach dem von den vielen Krisen ausgelösten großen Förderbedarf in den vergangenen Jahren pendele sich die Nachfrage nach Fördermitteln allmählich wieder auf dem Vor-Corona-Niveau ein, berichtete das Institut am Mittwoch.