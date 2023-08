Arbeit NRW-Ausbildungsmarkt in Konjunkturflaute stabil Von dpa | 31.08.2023, 12:15 Uhr | Update vor 23 Min. Ausbildung Foto: Sebastian Gollnow/dpa up-down up-down

Der Ausbildungsmarkt in Nordrhein-Westfalen erweist sich trotz der schwachen Konjunktur als stabil. Die Zahl der gemeldeten Ausbildungsstellen liege in diesem Jahr mit knapp 109.000 auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr, sagte der Chef der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit, Roland Schüßler, am Donnerstag. Es gebe damit erneut mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Denn für das nun beginnende Ausbildungsjahr registrierte die Arbeitsagentur im bevölkerungsreichsten Bundesland nur knapp 100.000 junge Menschen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz.