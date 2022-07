Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young up-down up-down Reul Notstrom, Tanks und neue Satellitentelefone für Polizei Von dpa | 19.07.2022, 06:54 Uhr

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen ist nach Ansicht von Innenminister Herbert Reul (CDU) gut auf mögliche Versorgungsengpässe oder Stromausfälle vorbereitet. „Wir haben uns schon früh mit der Frage beschäftigt, wie wir hier den Betrieb der kritischen Infrastruktur sicherstellen können“, sagte Reul dem „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Ausgabe am Dienstag). So seien die neun eigenen Tankstellen technisch so erweitert worden, dass sie auch mit Notstrom betrieben werden können. Zusätzlich werden im Herbst 40 mobile Tanks mit einem Volumen von bis zu 400.000 Litern landesweit verteilt.