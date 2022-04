Blaulicht FOTO: Jens Büttner Noteinsatz Notschalter am Airport gedrückt: 800 Euro Strafe Von dpa | 07.04.2022, 05:05 Uhr | Update vor 51 Min.

Für das Drücken eines Notschalters am Düsseldorfer Flughafen muss ein Passagier 800 Euro Geldstrafe zahlen. Der Bochumer hatte gegen einen Strafbefehl in dieser Höhe Einspruch eingelegt, zog diesen am Mittwoch vor Gericht aber zurück, wie eine Sprecherin des Amtsgerichts auf Anfrage sagte.