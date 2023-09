Katastrophenfall Notfallcontainer sollen Kulturgut schützen Von dpa | 07.09.2023, 15:08 Uhr | Update vor 32 Min. Kölner Stadtarchiv Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down

Nordrhein-Westfalen will seine Kulturschätze im Fall von Katastrophen und Unglücken besser schützen. Vier mobile Notfall-Container sollen ab 2024 Materialien für die schnelle Rettung von Kulturgut und mobile Arbeitsplätze bieten. Damit soll im Notfall „Erste Hilfe“ für Archivalien, Bibliotheks- und Museumsobjekte geleistet werden, wie das NRW-Kulturministerium am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Die mobilen „Kliniken“ für Kulturgut waren nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs 2009 entwickelt worden.