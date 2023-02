Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Hauptbahnhof Notbremse gezogen? Gleise in Dortmund gesperrt Von dpa | 09.02.2023, 11:51 Uhr

Eine Frau soll wegen eines vergessenen Termins die Notbremse in einem ICE am Dortmunder Hauptbahnhof gezogen und Verspätungen bei mehr als 20 Zügen verursacht haben. Die 37-Jährige betätigte demnach auch die Notverriegelung einer Tür, stieg aus der Bahn und überquerte die Gleise, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Beamte hätten sie kurz darauf gestellt, es werde wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen ermittelt.