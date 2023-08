Ackerbau Nordrhein-Westfalens Landwirte bauen mehr Roggen an Von dpa | 03.08.2023, 14:27 Uhr | Update vor 24 Min. Getreideernte Foto: Patrick Pleul/dpa/Symbolbild up-down up-down

Die nordrhein-westfälischen Ackerbauern haben in diesem Jahr auf deutlich mehr Feldern Roggen angebaut als im Vorjahr. Die Anbaufläche für Roggen stieg um 26,4 Prozent auf 44.300 Hektar, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte. Roggen wurde damit auf 4,1 Prozent der insgesamt 1,07 Millionen Hektar Ackerfläche im Land angebaut.