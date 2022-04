Default Bild FOTO: Archiv Nordrhein-Westfalen Sonntag ist Kirmes auf Lage 18.06.2008, 22:00 Uhr

Am Sonntag findet wieder die jahrhundertealte Kirmes in Lage-Rieste statt. Der in den letzten Jahren bewährte Rahmen soll auch in diesem Jahr beibehalten werden. Los geht’s um 10.15 Uhr mit einem katholischen Familien-Gottesdienst in der Pfarrkirche, in dem auch neue Messdiener aufgenommen werden.