Darin werden die Verwaltungschefs aufgefordert, mit dem Kreis Steinfurt und der Regionalverkehr Münsterland GmbH (RVM) eine schriftliche Vereinbarung zu treffen. Inhalt: Die Reaktivierung darf die Kommunen nichts kosten.

Diese Aufforderung haben Vertreter aller Gegen-Initiativen aus Mettingen, Espel, Westerkappeln und Lotte unterschrieben, auch Benno Overmeyer.

Das Versprechen, dass das Projekt Nordbahn die Gemeinden finanziell nicht belasten dürfe, hat auch die Gemeinde Mettingen gegeben. „Wir wollen die Kommunen beim Wort nehmen“, sagt Overmeyer. Die geforderte Vereinbarung solle das Versprechen verbindlich machen, damit es auch dabei bleibe.

Das Schriftstück sollte bis zum 19. Juli vorliegen. Im Juli entscheidet sich, ob die Reaktivierung der Schienenstrecke zwischen Recke und Osnabrück auf dem Nahverkehrsplan Westfalen-Lippe bleibt. Wenn das Land anschließend Fördermittel genehmigt, können die Behörden mit konkreteren Planungsschritten beginnen.

Aus Sicherheitsgründen

Das würden die Gegen-Initiativen am liebsten verhindern. Doch wenn schon weiter geplant werde, müsse man auch überprüfen, ob es möglich ist, einzelne Streckenabschnitte in Mettingen aus Sicherheitsgründen vor allem in den Siedlungsbereichen zu verlegen. Bei einer Informationsveranstaltung in Lotte-Büren habe Landrat Thomas Kubendorff zugesagt, mögliche Änderungen des Schienenverlaufs in Büren zu prüfen. Im Zuge der Gleichbehandlung müsse das auch für Mettingen gelten, argumentiert die Initiative in einem Schreiben an Bürgermeister Helmut Kellinghaus und die Ratsmitglieder.

Die Gemeinde hat das Anliegen, Abschnitte der Schienentrasse innerhalb Mettingens zu verlegen, an den Zweckverband Schienenpersonennahverkehr Münsterland (ZVM) weitergeleitet. Der Zweckverband hat das Gutachten zur Reaktivierung der Nordbahn in Auftrag gegeben und kümmert sich um die Fortschreibung des Nahverkehrsplans.

Beim ZVM in Münster sieht man keine Möglichkeit, in Mettingen die Trasse zu ändern. Eine Verlegung der Schienen nördlich des Dorfes bedeute eine Neutrassierung von fünf bis sechs Kilometern. Das bringe zu hohe Kosten. In Lotte handele es sich nur um 1,2 bis 1,8 Kilometer. Außerdem könne dann keine Bahnstation im Ortskern von Mettingen entstehen, so die Antwort aus Münster.

Die Gegner sind damit nicht zufrieden. Sie fordern eine gutachterliche Prüfung für die Verlegung von Trassenabschnitten in Mettingen. Die Reaktivierung der Tecklenburger Nordbahn für den Personenverkehr ablehnen und gleichzeitig Trassenverlegungen für Mettingen fordern – Benno Overmeyer sieht darin keinen Widerspruch: „Wir bleiben dabei. Wir lehnen die Reaktivierung ab“, sagt er.

Gleichbehandlung

Wenn das Projekt mehrheitlich gewollt sei und Unterstützung aus der Politik erhalte, müssten aber im Sinne der Gleichbehandlung alle Aspekte einer Reaktivierung geprüft werden. Dazu gehöre auch eine Trassenverlegung in Mettingen.