Bundesländer Nord-Finanzminister besorgt über Kürzungspläne des Bundes Von dpa | 08.09.2023, 14:11 Uhr | Update vor 25 Min. Heiko Geue Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Die Finanzminister der fünf norddeutschen Bundesländer haben sich kritisch zu den geplanten Mittelkürzungen im Bundeshaushalt für 2024 geäußert, da diese auch Folgen für die Länder hätten. Insbesondere die vorgesehenen Zahlungsrückgänge in Höhe von 293 Millionen Euro für den Bereich Agrar und Küstenschutz treffen auf Widerstand. Gerade angesichts des Klimawandels sei es der falsche Weg, diese Finanzmittel zu kürzen, hieß es am Freitag nach einem Treffen der Nord-Ressortchefs in Schwerin.