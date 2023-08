Sven Bensmann aus Hagen aTW dabei Night-Wash: Live-Tour mit vielen Comedians an NRW-Bahnhöfen Von Anke Schneider | 17.08.2023, 16:26 Uhr Komiker und Musiker Sven Bensmann aus Hagen aTW ist bei Night-Wash als Moderator dabei. Archivfoto: Marcus Mueller Saran up-down up-down

Comedy-Freunde können heuer wieder zum Lachen in den Bahnhof: Die Night-Wash-Tour 2023 startet am 22. August in Münster in NRW. Bei einem weiteren Termin ist auch Sven Bensmann aus Hagen aTW dabei.