Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Unfälle Niesanfall am Steuer: Fahrerin bei Kollision schwer verletzt Von dpa | 02.08.2023, 16:28 Uhr | Update vor 1 Std.

Ein Niesanfall einer Autofahrerin hat im oberbergischen Reichshof zu einer schweren Kollision geführt. Die 69 Jahre alte Fahrerin habe am Steuer mehrfach niesen müssen, sei dabei von der Straße abgekommen, in ein geparktes Auto gekracht und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau kam in ein Krankenhaus. Der geparkte Wagen sei durch den Zusammenstoß gegen einen Baum geschleudert worden. Die Polizei bezifferte den Schaden des Unfalls am Dienstag auf etwa 25.000 Euro.