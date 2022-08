ARCHIV - Das "Kraftwerk Staudinger", aufgenommen am 02.06.2017 in Großkrotzenburg (Hessen). Foto: picture alliance / Andreas Arnold/dpa/Archivbild FOTO: Andreas Arnold up-down up-down Energie Niedrigwasser bedroht Kohlenachschub für Kraftwerk Von dpa | 04.08.2022, 12:37 Uhr

Der niedrige Wasserstand im Rhein gefährdet den Kohlenachschub für das Kraftwerk Staudinger 5 im hessischen Großkrotzenburg. Möglicherweise muss der Energiekonzern Uniper in den nächsten Wochen deshalb die Stromproduktion dort drosseln, wie ein Unternehmenssprecher am Donnerstag in Düsseldorf sagte. Auf dem Ad-hoc-Ticker der Energiebörse EEX berichtete das Unternehmen, aufgrund begrenzter Kohlevorräte könne es bis zum 7. September zu Unregelmäßigkeiten im Betrieb des 510-Megawatt-Kraftwerks kommen.